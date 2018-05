Verkehr

Hamburg 12:51 Uhr | 18.05.2018

Fahrbahnen wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt

Jetzt schon kilometerlange Staus gen Norden

Auf der A1 in Richtung Norden sind zurzeit schon 14 Kilometer Stau, Tendenz steigend. Grund hierfür ist das bevorstehende lange Pfingstwochenende. Und genau jetzt sind einige Fahrspuren in Richtung Norden wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt, was zu noch mehr Stau führt.