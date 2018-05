Stadtgespraech

Hamburg 11:08 Uhr | 18.05.2018

Touristenzahlen steigen im Vergleich zum Vorjahr

Mehr Gäste in Hamburg zu Besuch

In Hamburg hat es in den ersten drei Monaten deutlich mehr Gäste und Übernachtungsbuchungen gegeben als im Vergleichszeitraum 2017. Demnach stieg die Zahl der Touristen um 8 Prozent auf 600.000 Besucher und die Zahl der Übernachtungen auf 1.195.000. Die Werte beziehen sich auf geöffnete Beherbergungsstätten in der Hansestadt. Im Durchschnitt betrug die Aufenthaltsdauer zwei Tage.