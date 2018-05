Blaulicht

Hamburg 11:03 Uhr | 18.05.2018

Elbchaussee-Randalierer konnten ungestört wüten

Polizei gesteht kurzzeitigen Kontrollverlust

Beim G20-Sonderausschuss am Donnerstagnachmittag räumte die Polizei einen Kontrollverlust ein. Während am 07. Juli gegen 7 Uhr ein Mob von Vermummten durch die Elbchausse und die große Bergstraße gezogen ist und sowohl Brandsätze in Autos geworfen als auch in Geschäften randaliert hat, waren sie die meiste Zeit ungestört. Der Grund: Es waren zwar fünf Streifenwagen am Bahnhof Altona, jedoch nicht genug ausgebildete Beamten für diese Situation. Insgesamt entstand in 19 Minuten ein Schaden von 1,5 Millionen Euro.