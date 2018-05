Wirtschaft

Hamburg 17:49 Uhr | 17.05.2018

Umfrage der Metallindustrie trotz allem positiv

Fachkräftekrise gefährdet Konjunkturhoch

Der Fachkräftemangel gefährdet das fortdauernde Konjunkturhoch. So jedenfalls sieht es die Frühjahrsumfrage der norddeutschen Metall- und Elektro-Industrie. Trotz einer insgesamt positiven Bilanz fehle es den Betrieben an Fachkräften. 39% der Arbeitgeber wollten ihre Mitarbeiterzahl erhöhen, doch könnten kein qualifiziertes Personal finden, heißt es in der Umfrage zur Konjunkturentwicklung.Umso unverständlicher sei es - so die Metall-Arbeitgeber, dass die Große Koalition mit ihren geplanten Gesetzen zum Anspruch auf befristete Teilzeit und zur Einschränkung der sachgrundlosen Befristung die Personalnot in den Betrieben sogar noch verschärfen wolle. Insgesamt nahmen an der Konjunkturumfrage knapp 150 Metall- und Elektro-Betriebe mit rund 88.800 Beschäftigten in ganz Norddeutschland teil.