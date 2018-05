Blaulicht

Hamburg 15:54 Uhr | 17.05.2018

Busfahrer musste Vollbremsung durchführen

Vier Verletzte bei Busunfall

Vier Fahrgäste eines Linienbusses sind am Vormittag verletzt worden. Sie wurden mit Prellungen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW vor dem Bus musste bremsen, deswegen führte auch der Busfahrer eine Vollbremsung durch. Was genau den Verkehr behinderte ist noch unklar.