Blaulicht

Hamburg 14:32 Uhr | 17.05.2018

Badegäste mussten das Becken verlassen

Chlorgas-Austritt in Freibad in Elmshorn

Am Vormittag mussten in einem Freibad in Elmshorn 15 Badegäste aufgrund eines Chlorgasunfalls das Schwimmbecken verlassen. Die Badegäste wurden in einen Umkleideraum gebracht und vom Rettungsdienst untersucht. Die Personen wurden nicht verletzt Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Wie es zu dem Unfall an der Mischanlage kommen konnte, müssen nun die Stadtwerke Elmshorn klären, das Freibad bleibt geschlossen.