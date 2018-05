Politik

Hamburg 08:36 Uhr | 17.05.2018

Ab 2020 Mindestlohn von 12 Euro für Hamburger

Bürgerschaft beschließt neuen Mindestlohn

Die Bürgerschaft hat am Mittwoch eine neue Regelung für den Mindestlohn beschlossen. Jeder Angestellte in der Stadt soll am 2020 mindestens 12 Euro pro Stunde verdienen. Diese Regelung soll dann zwischen der Stadt und den jeweiligen Gewerkschaften gelten. Mit der Mindestlohneinführung, für die sich bereits der ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz einsetzte, soll außerdem ein bundesweites Zeichen gesetzt werden.