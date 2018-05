Gesellschaft

Hamburg 21:00 Uhr | 16.05.2018

600 Radfahrer gedenken getöteter Fahrradfahrer

Ride of Silence

In Erinnerung an Radfahrer, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, haben rund 600 Radfahrer einen Ride of Silence gestartet. Anlass ist der jährliche Aktionstag, aber auch der tödliche Unfall einer 33-jährigen Fahrradfahrerin an der Osterstraße vergangene Woche. Die Gedenkfahrt startete am S-Bahnhof Sternschanze und führte durch die Stadt an insgesamt 10 Unfallstellen vorbei. An den jeweiligen Punkten legten sich die Radfahrer wie tot auf den Boden, um auf lebensbedrohende Verkehrssituationen aufmerksam zu machen. Organisiert wurde die Gedenkfahrt von der Gruppe Hamburger Alltagsradlerinnen und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.