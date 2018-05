Sport

Hamburg 18:18 Uhr | 16.05.2018

Christian Titz unterschreibt Zweijahresvertrag

Offiziell: Titz verlängert beim HSV

Jetzt ist es amtlich. Christian Titz bleibt Trainer beim HSV. Das gab der Verein am Nachmittag über Twitter bekannt. Titz hat heute einen Zweijahresvertrag unterschrieben und soll den HSV schnellstmöglich in die 1. Bundesliga zurückbringen. Laut Vorstand Frank Wettstein habe Christian Titz in den vergangenen Wochen und Monaten mit seiner inhaltlich geprägten Arbeit bewiesen, dass er der richtige Mann für die sportliche Neuausrichtung sei.