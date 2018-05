Sport

Hamburg 18:18 Uhr | 16.05.2018

Wegen des Abstiegs purzeln die Preise

HSV-Dauerkarten werden günstiger

Die Dauerkartenpreise des HSV sinken im vergleich zur letzten Saison um bis zu 19 Prozent. Der Grund für den Preisnachlass ist natürlich der Abstieg in die 2. Bundesliga. Am Donnerstag startet der Vorverkauf für alle bisherigen Dauerkartenbesitzer. In der vergangen Spielzeit hatte der HSV fast 26.000 Dauerkarten verkauft.