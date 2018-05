Stadtgespraech

Altona 13:25 Uhr | 16.05.2018

Wann das Verbot gilt ist noch unklar

Diesel-Fahrverbotsschilder montiert

In der Max-Brauer-Allee und an der Stresemannstraße werden seit Dienstag die ersten Diesel-Fahrverbotsschilder angebracht. Der Grund: die Umweltbehörde möchte die Hansestadt zur ersten deutschen Großstadt mit Durchfahrtsverboten für Dieselfahrzeuge machen. Diese Maßnahme soll die gefährlichen Stickoxidwerte in Hamburg senken. Die Schilder sind derzeit allerdings noch mit einem roten Balken durchkreuzt und gelten noch nicht. Wann genau die Fahrverbote in Kraft treten ist noch unklar.