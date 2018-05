Gesellschaft

Hamburg 18:57 Uhr | 15.05.2018

Hamburg 1 Kultmoderator Bedo im Gespräch

Streit um Wahlkampfhilfe für Erdogan

Bundestrainer Jögi Löw hat am Mittag seinen vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeister in Russland bekannt gegeben. Die größte Überraschung ist sicherlich, dass Dortmunds Mario Götze nicht nominiert wurde. Mit dabei dafür aber Ilkay Gündogan und Mesut Özil, die zuvor mit diesem Foto für Aufregung sorgten. Die beiden Nationalspieler mit türkischen Wurzeln hatten sich mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan abbilden lassen. Willkommene Wahlkampfhilfe für Erdogan, der die Wahlen auf den 24. Juni vorgezogen hat und in der Türkei den Umbau in ein Präsidialsystem plant. Der DFB und auch viele deutsche Politiker kritisieren das Bekenntnis unser deutschen Nationalspieler zu Erdogan und seiner Politik.