Politik

Hamburg-Mitte 08:18 Uhr | 15.05.2018

Hintergründe der Tat sollen geklärt werden

Innenausschuss tagt zu Messerattacke

Der Innenausschuss befasst sich heute mit der Messerattacke vom Jungfernstieg. Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU-Fraktion gestellt. In dem Ausschuss sollen vor allem die Hintergründe der Tat geklärt werden. Demnach will beispielsweise Innenexperte Dennis Gladiator wissen, ob der Angreifer bereits polizeibekannt war und in wie weit ihn die Sicherheitsbehörde im Blick hatte. Am 12. April soll ein 33-Jähriger seine Ex-Freundin und deren gemeinsames Kind am S-Bahnhof Jungfernstieg mit mehreren Messerstichen getötet haben.