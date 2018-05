Stadtgespraech

Hamburg 17:27 Uhr | 11.05.2018

29-Jähriger verschwand nach einem Junggesellenabschied

Liam Colgan in Heimatstadt beerdigt

Der vermisste Schotte Liam Colgan ist am Freitag in seiner Heimatstadt Inverness beerdigt worden.Am 10.Februar verschwand der 29-Jährige nach einem Junggesellenabschied seines Bruders aus einer Kneipe an der Reeperbahn. Zehn Wochen später wurde der Leichnam des Schotten in der Elbe gefunden. Im Namen der Familie des Verstorbenen bedankte sich die Stiftung, die nach ihm gesucht hatte, auf Facebook noch einmal für die Unterstützung der vielen Helfer.