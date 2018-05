Sport

Hamburg 16:36 Uhr | 11.05.2018

Fans sind noch immer von der Rettung überzeugt

HSV vor dem Showdown im Saisonfinale

Am Sonnabend gegen 17:20 Uhr ist es Gewissheit. Steigt der HSV zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ab oder rettet sich der Dino mal wieder in die Relegation? Die Ausgangslage ist so schlecht wie nie und trotzdem sind die Fans vom HSV-Wunder überzeugt.