Blaulicht

Hamburg 14:21 Uhr | 11.05.2018

Deich bricht durch Wassermassen auf

Unwetter sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Nach dem Unwetter "Ursula" am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr auch am Freitag noch im Großeinsatz. Bis zu 1.200 Einsätze hatten Berufs- und Freiwillige Feuerwehren bis zum Morgen bewältigt. In Kirchsteinbek an der Glinder Au war durch die Wassermassen sogar ein Deich über mehrere Metern Länge aufgebrochen.