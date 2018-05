Stadtgespraech

Hamburg 18:28 Uhr | 10.05.2018

Osten von Hamburg überflutet

Unwetter sorgt in Norddeutschland für Chaos

Am Donnerstagnachmittag hat ein schweres Unwetter in Norddeutschland für Chaos gesorgt. In Quickborn wurden die Straßen teilweise so stark überflutet, dass Autos im Wasser stecken geblieben sind. Auch im Osten Hamburgs kam es zu starken Gewittern. Teilweise waren Personen durch das Wasser in ihren Wohnungen eingeschlossen. Neben der Berufsfeuerwehr wurden über 40 freiwillge Feuerwehren eingesetzt. Die Hamburger Innenstadt blieb verschont.