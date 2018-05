Stadtgespraech

Hamburg 12:33 Uhr | 10.05.2018

Hamburg feiert 829.Hafengeburtstag

Traditionelles Hafenfest wird heute eröffnet

Das größte Hafenfest der Welt wird heute eröffnet. Zu den Highlights des Hafengeburtstags zählen neben mehr als 300 Schiffen unter anderem die große Einlaufparade, das Schlepperballett, wie auch das Feuerwerk am Samstagabend. Mit dem traditionellen Läuten der Schiffsglocke auf der „Rickmer Rickermers“ wird das Hafenfest heute Nachmittag von Hamburgs Erstem Bürgermeister eröffnet. In diesem Jahr wird das erstmals Peter Tschentscher übernehmen. Am Sonntag wird der Hafengeburtstag dann mit der großen Auslaufparade gegen 19 Uhr enden.