Bei einem Abstieg des Dinos muss ein neuer Name her

Name in Gefahr: HSV-Kneipe "unabsteigBAR"

"6 mal Deutscher Meister, 3 mal Pokal Sieger, immer erste Liga – HSV". So singen die Fans des Bundesliga Dinos. Unter anderem inspiriert von diesem Gesang eröffnete Mario Drifte vor sechs Jahren seine Kneipe „unabsteigBAR“ in Stellingen. Am Sonnabend könnte es allerdings so weit sein: Der HSV steigt ab und die Bar braucht einen neuen Namen.