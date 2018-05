Gesellschaft

Hamburg 12:59 Uhr | 09.05.2018

Lehrer sollen von Schülern bewertet werden

Rollentausch im Schulsystem?

Hamburger Lehrer sollen künftig mit einem speziellen Wertesystem von Schülern beurteilt werden. Das fordert die FDP in einem Antrag an den Senat. Demnach sollen die Bewertungen ausschließlich schulintern genutzt werden und zur Verbesserung des Unterrichts dienen. Die Schulbehörde setzt dagegen auf freiwilliges Feedback der Schüler, denn nur so könne der Unterricht verbessert werden.