Verkehr

Hamburg 06:55 Uhr | 09.05.2018

Massive Staus rund um Christi Himmelfahrt erwartet

Autofahrer brauchen viel Geduld

Autofahrer sollen sich ab heute auf massive Staus rund um Hamburg einstellen. Hintergrund ist der anstehende Feiertag Christi Himmelfahrt, den viele für ein langes Wochenende nutzen. Auch heute kann es schon zu Staus kommen, der Mittwoch vor Himmelfahrt war im Jahr 2017 der staureichste Tag des Jahres, so der ADAC. Vor allem die A1 in Richtung Norden und die A7 in Richtung Süden seien betroffen.