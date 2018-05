Gesellschaft

Hamburg 19:17 Uhr | 08.05.2018

2017 starben 38 Radfahrer bei Unfällen mit LKW

ADFC fordert Assistenz-Systeme für LKW

Der tragische Tod einer Radfahrerin auf der Osterstraße in Eimsbüttel hat am gestrigen Morgen für Entsetzen gesorgt. Die Mutter zweier Kinder befand sich mit ihrem Rad neben dem Laster und wollte bei Grün geradeaus fahren. Der 48- Jährige LKW- Fahrer hatte die junge Frau übersehen und stieß mit ihr zusammen, als er auf die Osterstraße abbiegen wollte. Dabei geriet die 33-Jährige unter das Fahrzeug und wurde meterweit mitgeschleift. Noch am Unfallort erlag sie trotz sämtlicher Rettungsversuche ihren schweren Verletzungen. Nach Recherchen des ADFC sind allein im Jahr 2017 38 Radfahrer deutschlandweit bei Unfällen in Zusammenhang mit LKW gestorben.