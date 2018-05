Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 15:21 Uhr | 08.05.2018

Mehr als 1000qm müssen aufgebrochen werden

Kollaustraße bleibt bis Pfingsten gesperrt

Die Kollaustraße auf Höhe der Papenreye wird bis Pfingsten stadtein- und auswärts für den Verkehr voll gesperrt bleiben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Kollaustraße zu einem Wasserrohrbruch an einer Trinkwasserleitung. Große Teile der Fahrbahn wurden dabei unterspült. Insgesamt muss der Asphalt nun auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern aufgebrochen werden, damit der Untergrund neu verdichtet werden kann. Autofahrer sollten sich auch nach Pfingsten auf Beeinträchtigungen einstellen.