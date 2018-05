Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 15:00 Uhr | 08.05.2018

Elefantenbaby in Hagenbeck geboren

Brausepaul erkundet das Außengehege

In Hagenbecks Tierpark hat am 5. Mai ein kleiner Elefantenbulle das Licht der Welt erblickt. Heute war der große Tag, an dem der Dickhäuter raus auf das Außengelände durfte. Wir haben Brausepaul, wie er derzeit noch von den Pflegern genannt wird, bei seinen ersten Schritten an der frischen Frühsommerluft begleitet.