

Bezirk Eimsbüttel | 07.05.2018

Brausepaul erfreute die Besucher

Neuer Baby-Elefant im Hagenbecks Tierpark

Und passend zum Geburtstag von Hagenbeck, gibt es bei Hagenbecks einen neuen Bewohner. Am Sonnabend ist ein neues Elefenatenbaby mit dem Namen Brausepaul zur Welt gekommen. Morgen darf der Jungbulle dann das erste Mal in das große Elefantenaußengehege. Wir werden natürlich dabei sein, freuen Sie sich also schonmal auf weitere süße Bilder morgen.