Stadtgespraech

Hamburg 18:13 Uhr | 07.05.2018

Waste Watcher im Einsatz

Müllprobleme durch Einweggrills

Ob an der Alster, in Öjendorf oder im Stadtpark- bei gutem Wetter wird rund um die Uhr gegrillt. Doch durch den großen Andrang fällt auch immer mehr Müll an. Vorallem die Einweggrills bereiten der Stadtreinigung und dem BUND große Sorgen