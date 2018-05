Sport

Hamburg 17:54 Uhr | 07.05.2018

So erleichtert sind die Fans des FC St. Pauli

Klassenerhalt geschafft!

Der FC St. Pauli wird auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen. Mit einem 1:0 gegen Arminia Bielefeld haben sich die Kiezkicker am Sonntag den Klassenerhalt gesichert. Bei den Fans sind Freude und Erleichterung riesengroß.