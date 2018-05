Verkehr

07.05.2018

Autofahrer sollten sich auf massive Staus einstellen

Bis zu drei Wochen Reperaturarbeiten

Bis zu drei Wochen könnten die Reparaturarbeiten auf der Kollaustraße dauern. Autofahrer und Busfahrer sollten sich während dieser Zeit auf massive Staus einstellen. Am Sonntag morgen hatte es in der Kollaustraße in Niendorf auf Höhe der Mercedesniederlassung einen Wasserrohrbruch gegeben, seitdem ist die Hauptverkehrsader in beide Richtungen voll gesperrt.