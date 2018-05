Gesellschaft

Hamburg-Mitte 14:08 Uhr | 06.05.2018

Hoffnung für katholische Schulen

Pilotprojekt vereinbart

Im Streit um die geplante Schließung acht katholischer Schulen in Hamburg gibt es einen Fortschritt. So haben das Erzbistum Hamburg und die Hamburger Schulgenossenschaften ein Pilotprojekt vereinbart, in dem sie eng zusammen arbeiten wollen. Das Ziel sei das katholische Schulangebot so groß wie möglich zu halten. Wie genau die Kooperation langfristig funktionieren soll, wird nun erarbeitet. Im Januar hatte das Erzbistum die Schließung acht von 21 katholischen Schulen bekannt gegeben, der Grund waren finanzielle Engpässe.