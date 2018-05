Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 12:46 Uhr | 06.05.2018

Wasserrohrbruch unterspült Fahrbahn und Gehweg

Kollaustraße teilweise gesperrt

In der Kollaustraße in Niendorf gab es am frühen Sonntagmorgen einen Wasserrohrbruch. Entdeckt wurde dieser von einer Rettungswagenbesatzung. Auf Höhe der Mercedesniederlassung drückte das Wasser Gehwegplatten hoch und unterspülte Gehweg und Fahrbahn. Die Kollaustraße wurde auf dem Streckenabschnitt des Wasserrohrbruchs daraufhin voll gesperrt, Fahrzeuge wurden umgeleitet. Der Grund für den Wasserrohrbruch ist bislang ungeklärt. Auch wann die Schäden vollständig behoben sein werden, ist derzeit noch unklar. Autofahrer sollten sich im Laufe der Woche auf erhebliche Staus einstellen.