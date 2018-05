Stadtgespraech

Hamburg 11:40 Uhr | 05.05.2018

Stadtreinigung müsse härter Durchgreifen

BUND fordert Verkaufsverbot von Einweggrills

Der BUND fordert das bundesweite Verkaufsverbot von Einweggrills. Hintergrund ist die erhöhte Müllverschmutzung in Grünanlagen in Folge der warmen Jahreszeit. Zwar sind Einweggrills auf Rasenflächen schon verboten, doch viele Parkbesucher halten sich nicht daran. Die Stadtreinigung müsse Grünanlagen öfter kontrollieren außerdem sollten höhere Bußgelder verhängt werden, so der er Hamburger BUND-Chef Manfred Braasch.