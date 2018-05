Sport

Hamburg 07:13 Uhr | 04.05.2018

Das sagt Investor Klaus-Michael Kühne über den HSV

"Schlechteste Investitionsentscheidung"

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hat Investor und Mäzen Klaus- Michael Kühne den HSV „rein wirtschaftlich betrachtet als die schlechteste Investitionsentscheidung seines Lebens" bezeichnet. Trotzdem sei für Kühne der Abstieg aber noch nicht besiegelt. Erst vor kurzem hatte der Investor offen gelassen ob er den HSV auch in Zukunft weiterhin finanziell unterstützen wird. Insgesamt 20,57% der Anteile besitzt Kühne an der HSV Fußball AG.