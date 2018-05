Blaulicht

Hamburg 07:11 Uhr | 04.05.2018

Mieter des Hauses soll verantwortlich sein

Jenfeld: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Jenfeld am Mittwoch geht die Polizei jetzt von Brandstiftung aus. Im Verdacht steht ein 46-Jähriger Bewohner des Mietshauses. In seiner Erdgeschosswohnung war das Feuer am Mittwoch ausgebrochen. Der Mann war nach dem Brand in die Psychatrie eingewiesen worden. Insgesamt waren bei dem Feuer 13 Menschen verletzt worden. Ein Mann verstarb. Eine Frau die gestern irrtümlich als verstorben gemeldet worden war ist noch am leben. Das gab ein Polizeisprecher bekannt. Allerdings bestehe keine große Hoffnung mehr, die Frau sei hirntot.