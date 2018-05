Blaulicht

Wandsbek 13:48 Uhr | 03.05.2018

Eine Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen

Feuer in Jenfeld: Zweite Person verstorben

Nach dem gestrigen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Jenfeld ist jetzt eine weitere Person verstorben. Eine Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Mieterin war am Mittwochmorgen von Feuerwehrleuten in einer Wohnung im ersten Stock leblos aufgefunden worden. Danach wurde sie reanimiert. Gestern erlag bereits ein 52-Jähriger Mann seinen schweren Verletzungen. Die Ursache des Brands ist nach wie vor unklar.