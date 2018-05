Politik

Hamburg 07:58 Uhr | 03.05.2018

Tausende andere müssen mit mehr Lärm rechnen

Diesel-Fahrverbote: 272 Anwohner profitieren

Rund 272 Anwohner werden von dem Diesel-Fahrverbot in der Max-Brauer-Allee profitieren, das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU hervor. Tausende andere Anwohner in den umliegenden Straßen könnten von mehr Verkehr, Lärm und Abgasen betroffen sein. Die CDU hält das Fahrverbot für absurd. Vermutlich In der Woche nach Pfingsten soll in der Max-Brauer-Allee Deutschlands erstes Fahrverbot für Dieselfahrzeuge gelten. Das Fahrverbot soll die Stickoxydbelastung senken.