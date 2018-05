Blaulicht

Hamburg 06:48 Uhr | 03.05.2018

Verletzt wurde niemand

Taxi und Notarztwagen kollidieren

Ein Taxi und ein Notarztwagen sind am Mittwochabend auf der Straße an der Alster kollidiert. Offenbar war der Notarztwagen mit Blaulicht unterwegs. Verletzt wurde niemand. Die Straße an der Alster wurde für die Unfalluntersuchungen komplett gesperrt.