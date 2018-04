Stadtgespraech

Hamburg 15:10 Uhr | 30.04.2018

Zwei Euro kostet der Besuch auf dem Heiligengeistfeld

WM: Fanfest kostet erstmals Eintritt

Der Besuch auf dem Heiligengeistfeld zur Fußballweltmeisterschaft wird in diesem Jahr 2 Euro Eintritt kosten. Laut Veranstalter konnte kein Hauptsponsor gefunden werden, somit müsse nun eine Sicherheitsgebühr erhoben werden. Mit dem Eintrittsgeld sollen die nötigen Sicherheitsmaßnahmen bezahlt werden. Dazu gehören unter anderem der Sanitätsdienst, die Einfriedung des Geländes und umfangreiche Sicherheitskontrollen. Start der WM ist am 14. Juni in Russland