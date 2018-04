Politik

Hamburg 14:04 Uhr | 28.04.2018

Hunderte protestieren gegen rot-grüne Entscheidung

Demonstration gegen Tierversuche

Am Samstagmittag haben sich hunderte Demonstranten am Rathausmarkt formiert um gegen Tierversuche am UKE zu protestieren. Das Aktionsbündnis fordert den Senat und die Hamburgische Bürgerschaft auf ausschließlich in tierversuchsfreie Forschungsmethoden zu investieren. Erst im Januar hat die Bürgerschaft mit rot-grüner Mehrheit beschlossen, die Tierversuchs-Station am UKE mit 32 Millionen Euro auszubauen und zu erweitern.