Politik

Hamburg 12:22 Uhr | 28.04.2018

Mit Studie wird nach sicherer Lösung gesucht

,,Cornern" soll verboten werden

In bestimmten Stadtteilen will Hamburgs Rot-Grüne Regierung ein örtlich und zeitlich begrenztes Alkoholverkaufsverbot ermöglichen. Denn, das so genannte ,,Cornern“ soll zu erheblichen Störungen der Anwohner führen. Die Kiez-Gänger kaufen und konsumieren alkoholische Getränke vor einem Kiosk und lassen ihren Müll auf der Straße liegen. Mit einer Studie soll eine praktikable und rechtssichere Lösung gefunden werden.