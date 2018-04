Verkehr

Hamburg 19:43 Uhr | 27.04.2018

Haspa-Marathon und Baustelle sorgen für Staus

Am Wochenende wird es voll in Hamburg

Aufgrund des Haspa-Marathons am Sonntag werden am Wochenende in der Innenstadt zahlreiche Straßen gesperrt. Welche Abschnitte wann betroffen sind, darüber informiert eine interaktive Karte auf www.haspa-marathon-hamburg.de. Außerdem finden auf der Autobahn A7 in Richtung Norden auf Höhe der Anschlussstelle Watershof dringende Bauarbeiten statt.