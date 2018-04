Stadtgespraech

Hamburg-Nord 18:21 Uhr | 27.04.2018

Bereits zwei Dächer in einer Woche abgedeckt

BUND fordert Verbot für Jumboflieger

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat ein Flugzeug ein Dach zum Teil abgedeckt. Die Maschine wirbelte so viel Wind auf, dass die Ziegel wie Blätter durch die Gegend flogen. Für die Bewohner ein großer Schreck, denn die Dachziegel fliegen direkt neben das Haus auf das daneben stehende Auto. Glücklicherweise wurde sowohl am vergangenen Freitag als auch am Mittwochabend niemand verletzt.