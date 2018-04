Blaulicht

Hamburg 17:39 Uhr | 27.04.2018

Beamte stellen Schreckschusswaffe sicher

MEK-Einsatz in Allermöhe

In Allermöhe kam es am Mittag zu einem Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung zweier alkoholisierter Männer. Zeugen hatten Schüsse im Treppenhaus vernommen und darauf hin die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten mit Maschinenpistolen und Hunden an. Schon vor dem Haus konnten sie eine Person festnehmen. Sein Kontrahent hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Einsatzkräfte des MEK öffneten die Tür und schickten einen Polizeihund in die Wohnung. Dieser biss denn Mann, er wurde vorläufig festgenommen. Auf einer benachbarten Baustelle konnten die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Der Bereich rund um das Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgeriegelt.