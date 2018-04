Gesellschaft

Hamburg 19:47 Uhr | 26.04.2018

Bank soll im Juli an die neuen Eigentümer gehen

Die HSH Nordbank stellt sich neu auf

Die HSH Nordbank soll neu aufgestellt werden. Das gab der Vorstandsvorsitzende der Bank, Stefan Ermisch, heute in Hamburg bekannt. Die neue Bank sei nur noch mittelgroß, aber kapitalstark und risikoarm. Die HSH Nordbank soll voraussichtlich im Juli an die neuen Eigentümer übergehen. Im Februar war die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein an eine Gruppe von US-amerikanischen Investmentfonds verkauft worden.