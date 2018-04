Stadtgespraech

Hamburg 19:39 Uhr | 26.04.2018

Testbetrieb kann noch in diesem Jahr starten

Verkehrsbehörde genehmigt Fahrdienst Moia

Die Verkehrsbehörde hat den Betrieb für den neuen Fahrdienst Moia genehmigt. Ab Herbst 2018 kann der Testbetrieb starten zum Preis von 30 Cent pro Fahrgast. Ab Januar 2019 könnte dann schon der reguläre Fahrbetrieb losgehen. Das Konzept hinter Moia ist ein Shuttle-Service mit Elektrobussen, die per Smartphone-App gerufen werden können. Mehrere Fahrgäste, deren Start- und Zielpositionen in ähnlicher Richtung liegen, teilen sich ein Fahrzeug und bezahlen einen Fahrpreis. Erst in der vergangenen Woche hatten rund 300 Taxifahrer gegen den neuen Fahrdienst demonstriert.