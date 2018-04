Stadtgespraech

Hamburg 19:06 Uhr | 26.04.2018

Unternehmen soll wieder schwarze Zahlen schreiben

Blohm + Voss streicht weitere Stellen

Weitere 100 Mitarbeiter müssen die Traditionswerft Blohm + Voss verlassen. Nach der Übernahme durch die Bremer Lürssen-Gruppe soll die Weft so bald wieder schwarze Zahlen schreiben. Seit dem Verkauf an den neuen Eigentümer wurden zehn Millionen Euro in die Neuausrichtung investiert. Rund 200 Beschäftigte haben bereits im vergangenen Jahr die Werft verlassen.