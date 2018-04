Stadtgespraech

Hamburg 17:56 Uhr | 25.04.2018

Das veranlasst Justizsenator Till Steffen

Keine Presseinfos über Suizide in JVA mehr

Justizsenator Till Steffen will nicht mehr mit Pressemitteilungen über Suizide in den Hamburger Justizvollzugsanstalten berichten. Er begründet die Maßnahme mit einer gesteigerten Nachahmerzahl. FDP und CDU kritisieren dieses neue Vorgehen. „Die Verschleierungspläne des Justizsenators sind falsch und dürfen nicht Realität werden“, so äußerte sich Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU zu den Plänen des Senators.