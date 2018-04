Blaulicht

Hamburg 17:36 Uhr | 25.04.2018

Unfallforscher fordert Test für alte Menschen

Immer mehr Unfälle mit Senioren

Immer wieder kommt es vor, dass Senioren in Verkehrsunfälle verwickelt werden. Der Grund: In den meisten Fällen sind sie dafür selbst verantwortlich. Erst gestern hat eine Rentnerin in Poppenbüttel mit ihrem auto eine Mutter mit Kinderwagen erfasst. Das Baby schwebt immer noch in Lebensgefahr. Das sorgt nun natürlich für Diskussion: Sollte ab einem gewissen Alter überhaupt noch Auto gefahren werden?