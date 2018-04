Sport

Hamburg 17:31 Uhr | 25.04.2018

Nach 13 Jahren in Hamburg

Stefan Schröder beendet Karriere

Für die Fans des Handballsportvereins Hamburg war die Nachricht ein großer Schock. Ganze 13 Jahre spielte Stefan Schröder in Hamburg Handball, nun ist Schluss. Siege und Abstiege, alles hat der Rechtsaußen mitgemacht. Zuletzt gelang ihm mit seinem Team die Meisterschaft in Liga drei und der damit verbundene Aufstieg. Es wird der letzte große Erfolg für Stefan Schröder in seiner aktiven Laufbahn sein.