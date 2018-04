Blaulicht

Hamburg 14:00 Uhr | 25.04.2018

MEK unterstützt bayrisches Landeskriminalamt

MEK durchsucht Wohnungen nach Rauschgift

Das MEK hat am Morgen zwei Wohnungen in Rahlstedt und Ahrensburg gestürmt. Die Hamburger Spezialeinheit war im Auftrag des bayrischen Landeskriminalamtes tätig. Hintergrund ist ein Rauschgift-Ermittlungsverfahren und die bayrischen Kollegen hatten Tatverdächtige in Hamburg und Schleswig-Holstein ausgemacht. In der Wohnung in Rahlstedt nahmen die Ermittler zwei Verdächtige fest, in Ahrensburg blieb es bei Durchsuchungen.