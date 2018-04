Verkehr

Hamburg 13:34 Uhr | 25.04.2018

30 Kilometer Stau in beiden Richtungen

Kilometerlange Staus nach LKW-Unfall

Ein LKW-Unfall hat am Morgen für ein Verkehrschaos in ganz Hamburg gesorgt. Ein mit 40 Tonnen Mehl beladener Laster war auf der A7 in Höhe Volkspark ungekippt und legte damit den gesamten morgendlichen Berufsverkehr in und um Hamburg lahm.